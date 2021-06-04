Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya, Türkiye'yi koronavirüs salgınında "yüksek riskli" bölgeler listesinden çıkardı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsü (RKI), Sağlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarıyla hazırladığı riskli bölgeler listesini güncelledi.

YÜKSEK RİSKLİDEN 'RİSKLİ' GRUBA GEÇTİK

Buna göre nisan ortasından bu yana "yüksek riskli" bölgeler listesinde yer alan Türkiye, Covid-19 vakalarının düşmesiyle 6 Haziran'dan geçerli olmak üzere bu gruptan çıkarıldı ve "riskli' grubuna dahil edildi.

"Yüksek riskli" bölgeler listesinden Türkiye'nin yanı sıra Litvanya ve İsveç de çıkarılarak "riskli" bölgeler listesine konuldu.

3 ÜLKE RİSK LİSTESİNDEN ÇIKARILDI

Çekya, Vatikan, İtalya ise tamamen "risk" bölgeleri listesinden çıkarıldı.

Uruguay ise "virüs varyasyon" bölgesi olarak ilan edildi.

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