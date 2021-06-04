Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olayı Irak’ın kuzeyindeki Duhok kentinde göçmen kampında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre çadırda yaklaşık 118 bin dolar parası olan göçmen yangında hepsini kaybetti.

400 ÇADIR KÜL OLDU

Irak’ın kuzeyinde yer alan Duhok kentinde bulunan ve 2014’ten bu yana Yezidi göçmenlerin kaldığı Şarya Kampı'nda çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından hasar tespiti çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sırasında bir göçmene ait 50 bini dolar ve 100 milyonu Irak dinarı (68 bin 470 dolar) olmak üzere yaklaşık 118 bin dolar paranın yanarak kül olduğunun belirlendiği açıklandı. Şarya Kampı'nda çıkan yangında yaklaşık 400 çadır kül olurken, bin 400 göçmen evsiz kalmıştı.

Fotoğraf sevdası hastanede bitti Evinde tüfekle fotoğraf çekilmeye kalkan 17 yaşındaki genç, yanlışlıkla kendini vurarak hastanelik oldu.

Çiftçinin feci sonu tarla yolunda geldi Traktörüyle tarlaya giden çiftçi, yoldan geçen diğer çiftçilerin dikkatinden sonra traktörünün yanından ölü olarak bulundu.