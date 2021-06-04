Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Başkanı Muhammadu Buhari'nin ayrılıkçılık yanlılarını cezalandırmakla tehdit ettiği bir paylaşım yapmasının ardından Twitter tarafından kaldırılması üzerine, ülkede söz konusu sosyal medya mecrasının faaliyetleri süresiz olarak askıya alındığı duyuruldu.

Nijerya Enformasyon ve Kültür Bakanı Lai Muhammed, ülkede sosyal medya platformu Twitter'ın faaliyetlerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu. Muhammed, Twitter’ın, ülkenin kurumsal varlığını baltalayabilecek şekilde kullanıldığı gerekçesiyle harekete geçtiklerini söyledi.

TWİTTER'DAN İLK AÇIKLAMA

Twitter ise Nijerya hükümetinin kararını "derinden endişe verici" olarak nitelendirirken, konuya ilişkin araştırmaların devam ettiğini ve daha fazla bilgi edindiklerinde güncelleme yapacaklarını ifade etti.

Öte yandan Twitter'ın web sitesi ve uygulaması, bugün başkent Abuja ve Lagos kentlerinde çalışmaya devam etti.

NE OLDU?

Nijerya Devlet Başkanı Buhari, Twitter’da 1 Haziran’da yaptığı paylaşımda, ülkenin güneydoğusundaki ayrılıkçılık yanlılarını cezalandırmakla tehdit etmişti. Twitter da Buhari'nin söz konusu paylaşımını silmişti.

Twitter'da ücretli üyelik dönemi başlıyor Twitter, uzun süredir gündemde olan 'ücretli üyelik' sistemini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen ve 'Twitter Blue' adı verilen ücretli paket, bazı ülkelerde kullanıma sunuldu.

Hindistan'da polis Twitter ofisine soruşturma ekibi gönderdi Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de polis, hükümet partisi sözcüsü tarafından yapılan paylaşımın "manipüle edilmiş medya" olarak etiketlenmesi üzerine Twitter ofisine ekip gönderdi.

Twitter, aylık 2,99 dolar olacak Twitter tarafından kullanıma sunulması beklenen abonelik sisteminin ücreti, Jane Manchun Wong isimli bir tersine mühendislik uzmanı tarafından ortaya çıkarıldı.