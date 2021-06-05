Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika’da hükümet ve sağlık otoritelerini bünyesinde toplayan ve ülkedeki Covid-19 tedbirleri konusunda yetkili olan Danışma Kurulu yeni kararlar için toplandı. Danışma Kurulu toplantısında alınan kararların yeniden ele alındığı toplantıda 9 Haziran itibariyle uygulanması beklenen normalleşme kararlarının uygulanmasına karar verildi.

23.30’a kadar açık



Buna göre, restoranların dış ve iç mekanlarının açılmasına karar verilirken, saat 05.00’te açılacak restoranlar 23.30’a kadar açık kalabilecek.

Türkiye'ye seyahat tavsiye edilmedi

Avrupa Birliği ülkelerine yapılacak seyahatler için herhangi bir test ya da karantina şartı konulmazken, Türkiye gibi AB dışı ülkelere yapılan seyahatler ise tavsiye edilmemekle birlikte serbest bırakıldı.

Negatif PCR testi ibraz edilecek



Kırmızı bölgelerden dönüşlerde ya en son 15 gün önce aşı olmuş olmak ya da en fazla 72 saat öncesinde negatif PCR testi ibraz edilmesi istenecek.

Mekanlarda kişi sınırlaması

Ülkede uzaktan çalışma ilkesinin devamına karar verilirken haftada bir gün işyerinde çalışma şartı kuralına devam edilecek. Ülkede büyük çaplı eğlence toplanmalarına da izin verilecek ancak giriş ve çıkışlarda PCR testi uygulanacak. Dini mekanlarda içeride 100 ve dışarıda 200 kişiye kadar ibadete izin verilirken kişisel davetler ve düşünler kapalı mekanda 50 kişi ile sınırlı olacak. Ülkede spor etkinlikleri ve gençlik kampları kontrollü şekilde açılacak.

Bakan Koca'dan 'korona ölümleri' açıklaması Bakan Koca, "Bugün 100'ün altına indi" diyerek koronavirüs kaynaklı ölüm sayılarının azaldığına, dikkat ve aşı ile de salgının kontrol altına alınmaya başladığına dikkat çekti.

ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 596 bin 444'e yükseldi Dünyada koronavirüs sebepli en çok ölüm vakasının yaşandığı ABD'de son 24 saatte 595 kişi hayatını kaybetti. Toplam ölü sayısı ise 596 bin 444'e yükseldi.