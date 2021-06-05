Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Birleşmiş Milletler'den yapılan açıklamada İran'ın da aralarında bulunduğu 5 ülkeye aidatlarını zamanında ödeyemedikleri gerekçesiyle oy kullanmaya yasağı getirildi.

16 MİLYON DOLARLIK BORÇ

İran'ın BM Genel Kurulu'nda oy kullanabilmesi için BM'ye en az 16 milyon 251 bin dolar ödeme yapması gerekiyor.

'NASIL ÖDEME YAPALIM?'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran yönetiminin BM'de oy hakkının iptal edilmesine tepki gösterdi.

Zarif, “ABD'nin ekonomik terörü gıda ihtiyaçları için ödeme yapmamızı dahi engelliyor. Borçlar için nasıl ödeme yapalım?” ifadelerini kullandı.

BM İran'da 35 kişinin kırbaç cezasına çarptırılmasını kınadı BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR), İran'da bir mezuniyet partisine düzenlenen baskın sonucu tutuklanan 35 kişinin kırbaç cezasına çarptırılmasını kınadı.

Biden yönetimi, ABD'nin İran'a yönelik tüm BM yaptırımlarını yeniden uygulayan kararını geri çekti ABD, Trump döneminde alınan İran'a yönelik tüm Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını tekrar uygulamaya imkan tanıyan mekanizmanın (snapback) hayata geçirilmesi kararını iptal etti.

'ABD'nin zorbalıkla uyguladığı BM yaptırımları Kuzey Kore halkını boğuyor' Kuzey Kore, ABD'nin "zorbalık ve keyfilikle" BM Güvenlik Konseyinde aldığı yaptırım kararlarının "ekonomisini ve halkını boğduğunu ve halkının varoluş hakkını elinde aldığını" öne sürdü.