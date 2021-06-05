Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Çinli Sinovac aşısını kullanan 9 ülkeden biri. Dünya genelinde çocukların aşılanması hala tartışma konusuyken bir çok ülke aşılama çalışmalarına çocukları da dahil etti. Çin'de kendi üretimi olan Sinovac aşısının 3-17 yaş grubunda uygulanmasına onay verdi.

Sinovac Biotech'in CEO'su Yin Weidong, aşının gençlere ne zaman uygulanmaya başlanacağının sağlık yetkililerine bağlı olduğunu söyledi.

YAN ETKİSİ HAFİF

Faz 1 ve 2 klinik demelerde elde edilen ön sonuçlar, aşının 3 ila 17 yaşındaki çocuklarda bağışıklık oluşturduğunu ve çoğu yan etkinin hafif olduğunu gösterdi.

Yin, aşının üçüncü doz denemelerinin ise Faz 2 seviyesini tamamladığını açıkladı.

ABD'DE ÇOCUKLARA PFİZER

Geçtiğimiz günlerde de ABD, 12 - 15 yaş aralığındaki 600 bin çocuğa Pfizer aşısı yapıldığını duyurmuştu. Bilim dünyası ise çocukların aşılanmasının hayatiliğini tartışmaya devam ediyor. Bu cevap ülkeden ülkeye değişiklik gösterse de henüz kesinleşmiş bir kanı yok.

KORONAVİRÜSTE ÇOCUK ÖLÜMLERİ DAHA AZ

Tıp dergisi Lancet'te yayımlanan ve yedi ülkede kapsayan bir araştırmaya göre de, Covid 19'a yakalanan her bir milyon çocuk için ölüm yaşanma verisi 2 çocuğun altında çıkıyor.

İngiltere başta olmak üzere pek çok ülkede çocukların sürü bağışıklığı kazanması bekleniyor. Yalnızca, mevcut hastalıkları çok ciddi risk oluşturan çocuklar için aşılama tavsiyesi yapılıyor.

Sinovac CoronaVac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğunu belirtti Çinli firma Sinovac, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı CoronaVac'ın 3 ila 17 yaşlarındaki çocuklarda "etkili ve güvenli" olduğunu bildirdi.

Kovid-19 çocuklarda göz sağlığını da etkiledi Sağlık Bilimleri Üniversitesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yelda Özkurt, Kovid-19 salgını nedeniyle çocukların dijital ekranlar karşısında geçirdikleri ortalama sürenin arttığına dikkati çekerek, bunun göz kuruluğu, dijital göz yorgunluğu, baş ağrısı ve bulanık görme gibi şikayetlere yol açtığını bildirdi.