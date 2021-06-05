Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'da Volga nehri kıyılarında su altında tarama işi yapan 'Barrakuda' adlı gemi, kıyıya götürüldüğü sırada su almaya başladı. Mürettebatın durumu kurtarma ekiplerine bildirmesi üzerine limandaki ekipler bölgeye ilerledi. Bu esnada geminin batmaya başlaması ile çaresiz kalan kaptan ve gemi personeli, geminin su üstünde bulunan bölümüne çıkarak kurtarılmayı bekledi.

SON ANDA YETİŞTİLER

Gemi tamamen suya gömülmek üzereyken olay yerine gelen ekipler, kaptan ve personeli son anda kurtarmayı başardı.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, kurtarılan 2 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, geminin batma nedeninin tespit edilmesi için olay yerine ekip gönderildiği duyuruldu.

İran donanmasının en büyük gemisi battı İran Deniz Kuvvetlerine ait "Hark" adlı askeri geminin Umman Denizi'nde battığı bildirildi.