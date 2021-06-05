Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Covid-19 virüsünün doğal yollarla mı insanlara bulaştığı yoksa laboratuvardan mı sızdığı tartışmaları tüm hızıyla devam ederken İngiltere’de Dr. Michael Mosley, Daily Mail gazetesine bugüne ışık tutacak tecrübelerini anlattı.

700 BİNDEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

1977’de dünyada “Rus gribi” olarak bir salgın olduğunu anlatan Mosley, yüzlerce milyon kişiye virüs bulaştığını, salgında 700 binden fazla kişinin de öldüğünü söyledi.

Mosley, Oxford Üniversitesi’nde öğrenciyken kendisine de virüs bulaştığını, hafif grip benzeri bir rahatsızlık geçirdiğini ifade etti. Dünyadaki grip salgınlarıyla alakalı bir araştırma için kan örneği verdiğini belirten Mosley, antikorlarının dünyada son 70 senedeki salgınlarla ilgili dev veri tabanıyla karşılaştırıldığını, Rus gribi geçirdiğinin ortaya çıktığını dile getirdi.

1950'DEKİ VİRÜSLE NEREDEYSE AYNIYDI

Virüsün 26 yaş altındakileri etkilediğini belirten İngiliz doktor, “Bilim adamları, virüsün genomuna baktıklarında, çok garip bir şey fark ettiler: Virüs, 1950'lerin başlarında dünyayı kasıp kavuran bir grip virüsüyle neredeyse tıpatıp aynıydı. Böyle bir şey olmamalıydı. Bir grip virüsünün, bir kez daha insanları enfekte etmeden önce, neredeyse hiç değişmeden onlarca yıl ortalıkta dolanması pek mümkün değildir. En makul açıklama, 1977 virüsünün, 1950’lerdeki virüsün doğrudan torunu olduğu. Muhtemelen bu virüs dondurulmuş, üzerinde oynanmış ve ya sızmış ya da serbest bırakılmış” ifadelerini kullandı.

ABD’de Johns Hopkins Üniversitesi’ndeki Sağlık Güvenliği Merkezi’ndeki araştırmacılar da 2015’te 1977 virüsünün manipüle edildiğine dair deliller olduğunu tespit etmişti. 2015’teki araştırmada Rus virüsünün ya salgın için kasten ya da gizli bir aşı çalışmasının kötü giden bir neticesi olarak laboratuvardan sızdığını ortaya koyduğunu belirten Mosley, aynı durumun Covid virüsü için de geçerli olduğunu savundu.

Korkunç iddia: Koronavirüs biyolojik silah Covid-19’un laboratuvardan sızdığını ilk ortaya atan Çinli Virolog Dr. Li-Meng Yan, bu durumdan Anthony Fauci’nin haberdar olduğunu fakat gizlemeye çalıştığını söyledi.

Laboratuvardan sızma teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog: Koronavirüs biyolojik silah Koronavirüsün laboratuvardan sızdığı teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, virüsün biyolojik bir silah olduğunu be ABD'li Dr. Fauci'nin bunu bildiğini iddia etti.