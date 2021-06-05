Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şiddet olaylarında patlama yaşanan şehir polis tarafından kuşatma altında tutuluyor ve her taraf polislerle dolu.

6 VE 9 YAŞLARINDA 2 ÇOCUK ÖLDÜ

Şehirde üç hafta içinde üç ayrı olayda Trinity Ottoson-Smith (9), Aniya Allen (6) ve LaDavionne Garrett Jr (10) adlarında üç çocuk ateş açılarak vuruldu. Trinity ve Aniya, aldıkları yaralardan dolayı öldü, LaDavionne ise halen hastanede bulunuyor.

Minneapolis, art arda yaşanan cinayetlerden sonra “Murderapolis” olarak adlandırılıyor. Bu sene şimdiye kadar şehirde 36 cinayet işlendi. Bu, geçen sene bu zamana kadar gerçekleşenin iki katından, 2019’dakinin de dört katından daha fazla.

SİLAHLI SALDIRILAR YÜZDE 153 ARTTI

Araba hırsızlığı yüzde 222, silahlı saldırılar yüzde 153 arttı. Kurbanların yüzde 80’i siyah. 2021'de 211 kişi silahla vurularak yaralandı. Geçen sene aynı dönemde bu rakam 81’di. Bir şehir sakini “Filistin’de yaşıyor gibiyiz” diye yakındı.

Perşembe günü hakkında tutuklama kararı olan siyahi bir adamın polis tarafından öldürülmesiyle şehirde şiddet olayları iyice alevlendi.

POLİS BÜYÜK ORANDA GÜCÜNÜ KAYBETTİ

Bu arada Minneapolis Polis Departmanı, gücünü üçte bir oranında kaybetti. 200'den fazla polis memuru ya zaten gergin olan departmanı kalıcı olarak terk etti ya da engellilik belgesi imzaladı.

George Floyd’u öldüren polise 75 sene hapis ABD'nin Minnesota eyaletindeki davada jüri, eski polis memuru Derek Chauvin'i, siyahi George Floyd'un gözaltına alınması sırasında ölümüyle ilgili olarak 2 ve 3. dereceden cinayet ile 2. dereceden adam öldürme suçlamalarının tümünden suçlu bulmuştu.

Joe Biden: George Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir ABD Başkanı Joe Biden, siyahi George Floyd'un 25 Mayıs 2020'de gözaltına alındığı sırada polis şiddetiyle yaşamını kaybetmesine ilişkin, "Floyd'un öldürülmesi, gündüz gözüyle işlenmiş bir cinayettir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'de skandal: Başörtülü kadına uçakta ayrımcılık ABD'de bir hava yolu şirketiyle seyahat eden kadın, başörtüsünden dolayı uçakta ayrımcılığa uğradığı iddiasında bulundu.

ABD'den Meksika'ya aşı desteği Meksika Başkanı Obrador, ABD’nin ülkelerine 1 milyon doz Covid-19 aşısı göndereceğini açıkladı.