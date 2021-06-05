Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de polis, Hereford’da uygunsuz bir yere bırakılan elektrikli scooter’ı çekti ve bunların yollarda ve kamusal alanlarda kullanımının yasak olduğunu bildirmek için fotoğrafını yayımladı.

ALAY KONUSU OLDU

7,5 tonluk çekicide sadece 45 kiloluk scooterın çekilmesi sosyal medyada alay konusu oldu.

Çoğu kullanıcı, “Polis arabasının bagajına koyamadılar mı?” diye sordu, küçük bir araç için kocaman çekicinin kullanılmasının kaynak israfı olduğunu ifade etti.

'VERGİLER NEREYE GİDİDİYOR?'

Bazıları çekici kullanılarak çevrenin gereksiz yere kirletildiğinden yakındı, kimileri de vergilerinin nereye gittiğini sorguladı.

Yvonne Hart isimli kullanıcı ise, “Scooter’ı çekmek için daha büyük bir çekici bulamadılar mı?” diye alay etti.

İngiltere’de elektrikli scooter terörü İngiltere’de elektrikli scooterla saldırı ve kapkaç vakalarının artması üzerine polis alarma geçti. Polis kayıtlarında ateş açıp kaçma gibi yüzlerce vaka var.

Elektrikli scooter’a 15 yaş şartı geldi Kanunla Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyelere bisiklet ve e-scooter için yol yapma mecburiyeti getirildi. Bu araçları kullanma yaşı da en az 15 olarak belirlendi...