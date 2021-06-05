Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terör devleti İsrail, Filistin'de yaşattığı zulmün kamuoyuna yansıtılmasından duyduğu rahatsızlığı medya mensuplarına saldırarak göstermeye devam ediyor. Filistin'de medya binasının bombalanmasıyla başlayan medya saldırıları artarak devam ediyor.

DARP EDİP, GÖZALTINA ALDI

İsrail'in 1967 yılındaki 6 Gün Savaşları sonunda Filistin topraklarını işgal etmesinin 54. yıldönümünde, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde dayanışma gösterisi düzenlendi. Filistinli gençler, İsrail güçlerinin mahallede herhangi bir gösteri düzenlenmemesi için aldığı yoğun önlemlere rağmen mahalleye girerek gösteriyi gerçekleştirdi. Gösteriye müdahale eden İsrail güçleri, Filistinli göstericileri mahalleden zorla çıkardı. İsrail güçleri ayrıca, gösteriyi izleyen Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi darp etti. Al-Budairi zorla polis aracına bindirilerek, gözaltına alındı. O anlar cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

AL JEZEERA'DAN İLK TEPKİ

Al Jazeera'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İsrail polisinin Givara el-Budeyri'ye saldırarak gözaltına alması utanç verici bir hareket. Bu, İsrail saldırıları serisinin yeni bir bölümü." ifadesine yer verildi.

Söz konusu ekibe saldırı ve gözaltının kınandığı açıklamada, "Meslektaşımız Budeyri ve işgal makamları tarafından gözaltına alınan tüm gazetecilerin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." ifadesi kullanıldı.

SERBEST BIRAKILDI

İsrailli yetkililer, Doğu Kudüs’te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi’nde darp ederek gözaltına aldıkları Al-Jazeera muhabiri Guevara Al-Budairi'yi saatler sonra serbest bıraktı. Şeyh Cerrah Mahallesi’ne girişi 15 gün süreyle yasaklanan Al-Budairi serbest bırakılmasının ardından yaptığı açıklamada, "Saatim dahil, sahip olduğum her şeye el koydular. İsrail polisi, gazeteci olduğumu söylememe rağmen bana suçlu muamelesi yaptı. Bana Şeyh Cerrah Mahallesi’ne yaklaşırsam hapse atılacağımı söylediler” dedi.

Batı Şeria'da İsrail işgali genişletiyor Gazze saldırıları sonrası Filistin topraklarını gasbetmeye hız veren İsrail, Ramallah'ta 350 yeni yasa dışı konut inşa ediyor.

İsrail, sanatı da vurdu İşgalci İsrail, abluka altına aldığı Filistin'de insanlıkla birlikte sanatı da vurdu. Gazze Şeridi'nde sanatçı İsa Hatib, sahibi olduğu Tiyatro ve Televizyon Sanatları Merkezi'nin 11 gün süren İsrail saldırılarında yaşadığı tahribat karşısında, "sanatın dahi İsrail saldırılarından kurtulamadığını" ifade etti.

AP muhabiri İsrail'in medya binası saldırısını anlattı İşgalci İsrail, geçtiğimiz günlerde Gazze'de Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etmişti. AP muhabiri Fares Akram, o anları anlattı. Akram, "Keşke burada güvende olduğumu söyleyebilseydim ama yapamam. Gazze'de güvenli bir yer yok" dedi.