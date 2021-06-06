Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Seçimlerde yarış, 11 Nisan'da yapılan 1. tur başkanlık seçimlerinde en yüksek oyu alan solcu aday Pedro Castillo ile sağcı aday Keiko Fujimori arasında geçecek.

Peru'da 25 milyondan fazla kişinin oy kullanacağı seçimde, devlet başkanının yanı sıra Kongreye 130 milletvekili ile ülkenin önemli bir parçası olan Andean Parlamentosu için 5 üye seçilecek.

ANKETLERDE FUJİMORİ ÖNDE

Ülkede en son yapılan anketlere göre, Özgür Peru adayı Castillo, az bir farkla Popüler Güç adayı Fujimori'nin önünde görünüyor. Seçimleri takip etmek üzere 150 uluslararası gözlemci de hazır bulunacak.

Ulusal Seçim Süreçleri Ofisinin (ONPE) yayınladığı verilere göre, 18 adayın yarıştığı seçimin ilk turunda sürpriz yapan sendika lideri Castillo, oyların yüzde 19,83'ünü alarak yarışı ilk sırada tamamlarken, Fujimori ise yüzde 13,37 ile ikinci sırada yer almıştı.

KOVİD'DE EKONOMİSİ YÜZDE 11 KÜÇÜLDÜ

Güney Amerika kıtasında yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) kişi başına en çok ölümün yaşandığı Peru, derin siyasi, sosyal ve ekonomik krizle boğuşuyor. Salgından büyük darbe alan ülke, 2020'de ekonomisi yüzde 11 küçüldü ve 2 milyon 200 bin kişi işini kaybetti.

Seçimi kazanan aday Peru'nun bağımsızlığının 200. yılı olan 28 Temmuz'da yeni hükümeti devralarak 2021-2026 dönemi için görev yapacak.

SON 5 YILDA 4 BAŞKAN

Siyasi krizlerle dolu sancılı bir dönem yaşanılan Peru'da 2016 ila 2020 yılları arasında 2 devlet başkanı haklarındaki yolsuzluk suçlamaları nedeniyle görevlerinden alınırken Manuel Merino ise ülkede 6 gün süren şiddetli protestolar nedeniyle istifa etmek zorunda kalmıştı.

Peru halkı sandık başına gidecek Güney Amerika ülkesi Peru'da, 2026'ya kadar görev yapacak devlet başkanını belirlemek üzere yarın seçim düzenlenecek.

Peru'da sağlıkta acil durum 6 ay uzatıldı Güney Amerika ülkelerinden Peru'da son zamanlarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması nedeniyle "Sağlıkta Acil Durum" 6 ay daha uzatıldı.

Peru'da 487 hükümet yetkilisinin iltimaslı şekilde Kovid-19 aşısı yaptırdığı ortaya çıktı Peru'da eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ülkede aşılama programı henüz başlamadan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırdığının ortaya çıkmasıyla başlayan kriz büyüyor.