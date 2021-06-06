Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 114 bin 460 kişi ile son 2 ayın en düşük vaka sayısı görüldü.

Toplam vaka sayısının 28 milyon 809 bin 339'a çıktığı ülkede son 24 saatte 2 bin 677 kişinin hayatını kaybetmesiyle koronavirüsten toplam can kaybı sayısı 346 bin 759'a ulaştı.

Pozitif test oranının yüzde 5,62 olduğu ülkede, 1 milyon 477 bin 799 hastanın tedavisi sürüyor.

BAZI BÖLGELERDE KISITLAMALAR GEVŞEYECEK

Kovid-19 vakalarının düşüşe geçtiği Hindistan'da bazı eyaletlerde koronavirüs kısıtlamalarının kısmi olarak kaldırılacağı duyuruldu.

Salgından en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen Maharashtra ve New Delhi'de yarından itibaren iş yerlerinin tekrar faaliyet geçmesine izin verileceği açıklandı.

Delhi Eyalet Başbakanı Arvind Kejriwal, Kovid-19 tedbirleri uyulmak kaydıyla alışveriş merkezleri, çarşı ve pazarların da misafirlerini ağırlayabileceğini kaydetti.

231 MİLYON DOZ AŞI UYGULANDI

Ülkede 16 Ocak'ta başlayan aşılama kampanyasında şimdiye dek yaklaşık 231 milyon 322 bin 417 doz aşı yapıldığı bildirildi.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan ülkede aşılama, henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre Hindistan, "dünyada en fazla vakanın görüldüğü ikinci, en fazla ölümün görüldüğü üçüncü ülke" konumunda bulunuyor.

Resmi açıklamanın 5 katı! Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin gerçek sayısı 1,6 milyon New York Times gazetesi, yaptığı araştırmada koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da salgına bağlı ölüm sayısının resmi açıklanandan en az 5 kat fazla olduğunu belirtti.

GERÇEK SAYI RESMİ AÇIKLANANIN 5 KATI

New York Times gazetesindeki analistler, gerçek rakamın bunun en az 5 katı olduğunu ifade etti. Onlarca uzmandan görüş alan gazete, daha muhtemel senaryonun ise ülkede Covid-19’dan ölenlerin sayısının 1,6 milyon olduğunu bildirdi.

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