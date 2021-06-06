Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galler’de 2,15 metre genişliğindeki ev o kadar küçük ki yoldan geçenler evi güçlükle fark ediyor.

İKİ KATLI EVDE BİR ODA VAR

İki katlı evde sadece bir oda var. Hol, mutfak ve banyosu da olan yapı, 150.000 sterlinden (1.840.000 TL) satışa çıkarıldı.

Mutena Mumbles bölgesindeki evin büyük ilgi görmesi bekleniyor. Rightmove kurumu tarafından verilen ilanda, satın alanların özellikle mutfak olmak üzere evde biraz tadilat yapmalarının gerekeceği ifade edildi.

Galler'de 2 haftalık karantina ilan edildi Birleşik Krallık'ın parçası olan Galler'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 2 haftalık karantina ilan edildi.

Gallerli bilim insanları Kovid-19 için akıllı aşı cihazı geliştiriyor Galler'de, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının hem uygulanmasını hem de vücutta oluşturduğu değişikliklerin izlenmesini sağlayacak cihaz üzerinde çalışılıyor.