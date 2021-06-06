Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peşmerge Bakanlığı, terör örgütü PKK'nın Duhok'un Amedi ilçesinde Peşmerge güçlerine pusu kurduğunu, saldırıda 5 Peşmerge'nin öldüğünü, 7 Peşmerge'nin yaralandığını açıklamıştı.

"EN ŞİDDETLİ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

ABD'nin Erbil Başkonsolosluğu, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "PKK'nın, partnerimiz olan Peşmerge'ye yönelik ölümcül saldırısını en şiddetli şekilde kınıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı, yaralı Peşmergelere de acil şifa dileklerinde bulunuldu.

IKBY İLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEKLER

ABD ayrıca, bölgede güvenliğin sağlanması için Irak Kürt Bölgesel Yönetimi ile çalışmaya devam edeceğini aktardı.

'Peşmerge saldırısı, PKK'nın Kürtleri temsil etmediğinin kanıtı' MSB kaynakları, 4 Peşmerge'yi pusu kurarak öldüren terör örgütü PKK'nın, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek dost ve müttefik ülkelerin teröristlere mühimmat yardımını kesmelerini söyledi.

PKK, Erbil'de Peşmerge'ye saldırdı Terör örgütü PKK Erbil'de pusu kurdu. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne bağlı Peşmerge'ye saldırdı. Her hangi bir can kaybının olmadığı öğrenilirken, teröristlere anında karşılık verildiği de bildirildi.

Irak'ta DEAŞ'a karşı operasyon başlatıldı Irak'ta terör örgütü DEAŞ'a karşı Diyala ve Süleymaniye vilayetlerinin arasındaki bölgelerde Irak ordusu ve Peşmergenin ortak kara operasyonu başlatıldığı duyuruldu.