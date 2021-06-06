Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Dışişleri Bakanlığı ile İngiltere, Belçika, Kanada ve Hollanda Parlamentoları, Çin'in Uygur Türklerine yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak tanımıştı. İddiaları araştırmak üzere İngiltere’nin başkenti Londra’da bir Uygur Mahkemesi kuruldu. Doğu Türkistan’da Çin’in eğitim merkezi adı altında tesis ettiği toplama kamplarında işkenceden geçenler, mahkemede şahit olarak ifade verdi.

"ZİNCİRLERE BAĞLIK OLARAK KAMPTA 7 AY KALDIM"

Toplama kamplarında halen 5.500’ün üzerinde Uygur’un olduğu düşünülürken, mahkemedeki ifadeler, duyanları şoke etti. Uygur kökenli Kazakistan vatandaşı Omir Bekali, Doğu Türkistan’daki ailesini ziyarete gidince tutuklanıp toplama kampına atıldığını anlattı. Bekali, “Kafama çuval geçirildi. Bu vaziyette tepeden tırnağa muayeneden geçirildim. İlk dört gün ve gece yoğun işkenceden geçtim. Beni tavandan astılar, ayak tabanım da dahil tüm vücuduma darbeler indirdiler. Daha sonra el ve ayaklarım zincirlerle bağlı olarak kampta yedi ay kaldım” dedi. Terör eylemleri düzenleme ve teröristleri gizleme gibi suçları kabul etmeye zorlandığını ama bunu reddettiğini belirten Bikali, babasının kampta öldürüldüğünü, kardeşinin de sakat bırakıldığını söyledi.

“KADIN TUTUKLULARA TECAVÜZ ETTİLER”

İki toplama kampında tutuklara öğretmenlik yapmaya zorlandığını belirten Özbek öğretmen Kelbinur Sıddık da şu açıklamalarda bulundu: “Tutuklular saatler süren dersler boyunca zincire bağlıydı. Kamptaki polis ve gardiyanlar tutukluları insan olarak görmüyordu. Aşağılanmalarını izlemekten zevk alıyorlardı ve acıları onlar için neşe kaynağıydı. Kadın tutuklular ise sadece işkence görmekle kalmadı tecavüzlere, bazen de grup tecavüzlerine maruz kaldılar.” Kampta Uygur kadınlarını kısırlaştırmanın yaygın bir uygulama olduğunu belirten Sıddık, bir kadının bu süreçte öldüğünü dile getirdi. Kendisinin de kısırlatırılmak istendiğini kaydeden Sıddık, Hollanda’daki kız kardeşini ziyaret için vize almayı başararak Çin’den kaçtığını belirtti.

KUR’AN ÖĞRETTİĞİ İÇİN DAYAK YEDİ

Kocasının çocuklara Kur’ânıkerim öğrettiği için dövülerek tutuklandığını anlatan Patigul Talip de oğlu ve kızının hayatta mı ölü mü olduğunu bilmediğini belirterek mahkemede gözyaşlarına boğuldu. İsveç’e gitmek üzere Pekin’den uçağa binen çocuklar, uçak kalkışa hazırlanırken yakalanarak gözaltına alınmış. Kocasıyla birlikte ülkeden kaçan ve 2015 senesinden bu yana çocuklarından haber alamadığını ifade eden Talip, “Ne çektiğimi ancak bir anne anlayabilir” ifadesini kullandı.

Mahkemenin, eylül ayında yeniden toplanması bekleniyor.

Doğu Türkistanlı aile 6 yıldır evlatlarını göremedi Çin’in Uygur Türklerine uyguladığı baskı rejiminden kaçarak Türkiye’ye sığınan aile, 6 yıldır evlatlarını göremedi. 13 yıl önce Kuran kursuna gittiği için 8 yaşındaki kızları 2 ay hapiste de kalan aile, gözyaşlarıyla yaşadıklarını anlatıp seslerinin duyulmasını istedi.

Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği'nden Çin'e tepki Uluslararası Doğu Türkistan STK'lar Birliği, Çin'in, Doğu Türkistan’da yaşayan Türklere yönelik insanlık dışı uygulamalarını kınadıklarını belirten bir basın açıklaması yayımladı.