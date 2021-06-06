Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afganistan'da Taliban terörü sürüyor. Faryab İl Şura Vekili Ak Muhammed Nuri yaptığı açıklamada, Taliban'ın bomba yüklü araçla Kaysar ilçe merkezindeki emniyet müdürlüğü binasını hedef aldığını bildirdi.

BİRİ EMNİYET MÜDÜRÜ 15 KİŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gerçekleştirilen saldırıda Kaysar İlçe Emniyet Müdürü Seyfurrahman Dihzad ile 14 güvenlik görevlisi hayatını kaybederken, 37 güvenlik görevlisinin de militanlar tarafından alıkonulduğunu belirtildi.

Nuri, Taliban'ın Kaysar merkezinin birçok bölgesini kontrolüne geçirdiğini, destek gücü ulaşmadığı halinde ilçenin tamamen Taliban'ın eline geçeceğini kaydetti.

KARAKOL TALİBAN KONTROLÜNE GEÇTİ

Taliban'dan yapılan açıklamada ise saldırıda ilçe emniyet müdürlüğüyle çok sayıda karakolun kontrollerine geçtiği iddia edildi.

Bir yandan ülkede istikrarın sağlanması için çalışmalar sürerken diğer yandan saldırılar devam ediyor.

ŞİDDET OLAYLARI ARTTI

Afganistan hükümetine göre yabancı güçlerin çekilmeye başlamasından bu yana ülkede şiddet olayları arttı.

Ayrıca Afganistan Ulusal Güvenlik Konseyi, Taliban'ın mayıs ayında 1455 saldırı düzenlediğini açıklamıştı.

Afganistan'da bombalı saldırı: 11 sivil öldü Afganistan'ın batısındaki Badgis vilayetinde düzenlenen bombalı saldırıda 11 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Şiddet yüzünden Afganistan’dan kaçan eşini Türkiye’de öldürdü Afganistan'da kendisinden koruma kararı aldıran eşini kaçak yollarla geldiği İstanbul'da öldürdü.

ABD'nin Afganistan'dan çekilmesi temmuzda tamamlanabilir ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Afganistan'dan çekilme sürecinin yüzde 16-20 arasında tamamlandığını duyururken sürecin beklenin aksine 11 Eylül'de değil, temmuzda tamamlanacağı tahmin ediliyor.