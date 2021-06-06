Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan koronavirüs testlerinden sadece 4'ünün pozitif çıktığı ve bu kişilerin yurt dışından geldiklerini duyurdu. Bakanlık, İsrail'de salgının başladığı Şubat 2020'den beri ilk kez ülke içinde yeni vakaya rastlanmadığını belirtti.

DÜNYADA EN FAZLA AŞI YAPILAN ÜLKE

Yaklaşık 9,3 milyon nüfusa sahip İsrail, nüfusuna oranla dünyada en fazla Kovid-19 aşısı yapılan ülke konumunda bulunuyor.

Aşılama sayesinde salgını kontrol altına almayı başaran ve şubat ayından bu yana Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmeye başlandığı İsrail'de, 19 Nisan'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu kaldırılmıştı.

AKTİF VAKA SAYISI 216'YA DÜŞTÜ

İsrail'de bugüne kadar 5 milyon 455 bin kişiye Kovid-19 aşısının ilk dozu, 5 milyon 137 bin kişiye de ikinci dozu yapıldı.

Ocak 2021'de 84 bini aşan aktif vaka sayısı aşılama sayesinde 216'a düşerken, geçen hafta günlük vaka sayısı da çoğunluğu yurt dışından dönen kişiler olmak üzere 20'nin altına inmişti.

Ülkede ayrıca durumu ağır olan sadece 37 Kovid-19 hastası bulunuyor.

İsrail'in yeni Cumhurbaşkanı Isaac Herzog oldu İsrail Parlamentosu'nda yapılan oylamada, 60 yaşındaki Isaac Herzog, ülkenin 11. Cumhurbaşkanı seçildi. Herzog, görev süresi 9 Temmuz'da sona erecek olan Reuven Rivlin'in yerini alacak.

Korkunç iddia: Koronavirüs biyolojik silah Covid-19’un laboratuvardan sızdığını ilk ortaya atan Çinli Virolog Dr. Li-Meng Yan, bu durumdan Anthony Fauci’nin haberdar olduğunu fakat gizlemeye çalıştığını söyledi.

Laboratuvardan sızma teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog: Koronavirüs biyolojik silah Koronavirüsün laboratuvardan sızdığı teorisini ilk ortaya atan Çinli virolog Dr. Li-Meng Yan, virüsün biyolojik bir silah olduğunu be ABD'li Dr. Fauci'nin bunu bildiğini iddia etti.

Dünyada 2 milyar 120 milyondan fazla koronavirüs aşısı yapıldı Dünya genelinde koronavirüs salgınına karşı bugüne kadar 2 milyar 120 milyon dozdan fazla aşı yapıldığı açıklandı. Türkiye, dünya genelinde 30 milyon 629 bin 277 doz ile 11. sırada yer alıyor.