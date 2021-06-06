Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail güçleri, Filistinli Muna el-Kurd'un ailesi ile birlikte yaşadığı evine baskın düzenledi. Gözaltına alınan Muna ve kardeşi Muhammed, ilerleyen saatlerde 'eylemlere katılım' ve 'kamu güvenliğinin bozulması' suçlamaları ile tutuklandı.

TUTUKLAMA EMRİ 3 GÜN ÖNCE ÇIKARILMIŞ

Muna'nın avukatı tarafından yapılan açıklamada, istihbarat servisi tarafından sağlanan bilgiler tutuklama emrinin 3 gün önce çıkarıldığını ve tutuklama kararının siyasi olduğu için sonrasını tahmin etmek zor.

ŞEYH CERRAH'TAKİ ZULMÜ ANLATIYORLARDI

Muna ve ikiz kardeşi Muhammed el-Kurd, henüz 12 yaşlarındayken Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşananları dünyaya duyurmaya başlamışlardı.

​Sosyal medyada 1,2 milyon takipçisi bulunan Muna ve kardeşi Muhammed, 12 yaşlarındayken başladıkları direnişlerini yaptığı paylaşımlarla Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşanan hukuksuzlukları ve İsrail polisinin aşırı güç kullanımını başta Filistin olmak üzere tüm dünyaya duyurmaya çalışıyordu.

"KUDÜS'TEKİ SESLERİ KISMAK İSTİYORLAR"

Muna'nın babası Nebil el-Kurd, yaptığı basın açıklamasında, kızı Muna'nın Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen baskında gözaltına alınmasının ardından basına yaptığı açıklamada, Kudüs halkına kızıyla dayanışma içinde olmaları çağrısında bulundu.

Muna'nın tutulduğu Selahaddin Caddesi'ndeki polis merkezinin önünde toplanılması çağrısında bulunan Nebil el-Kurd, şöyle konuştu:

"Şimdi sizin sıranız. Herkes, Kudüs ve Filistin'i savunması için elinden geleni yapsın. İsrail, Kudüs'teki sesleri kısmak istiyor. Ancak sesimiz daha da gür çıkacak."