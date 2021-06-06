Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bırakarak ABD Kaliforniya'ya yerleşen Harry ve Markle, yeniden anne baba olmanın heyecanını yaşadı. Markle, cuma günü Santa Barbara'daki Cottage Hastanesi'nde 11.40'ta doğum yaptı. Çift, kız bebeklerine Lilibet "Lili" Diana Mountbatten-Windsor adını verdi. Lilibet olarak adlandırılan ismin İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'ten, Diana ismini ise büyükannesi Prenses Diana'dan aldığı belirtildi.

TAHTTA 8. SIRADA

İkili yaptıkları açıklamada "Bebeğimizin sağlığı yerinde. Dünyanın dört bir yanından hissettiğimiz sevgi ve dualar için minnettarız. Ailemiz için bu çok özel zamanda devam eden nezaketiniz ve desteğiniz için teşekkür ederiz" dedi. Bebeğin yaklaşık 3,5 kilo ağırlığında dünyaya geldiği öğrenilirken, Kraliçe'nin 11’inci torununun torunu ve tahtta 8’inci sırada yer alıyor. Çiftin bir de 2 yaşında Archie isminde erkek çocukları bulunuyor.

Prens Harry bardağı taşırdı: Kraliyet unvanları elinden alınmalı Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kraliyet ailesini “Truman Şov ve hayvanat bahçesinde olmak arasında bir şey” olarak nitelendiren Prens Harry'e tepkiler büyüyor. Saray yetkilileri Prens Harry'nin daha yeni hayatını kaybeden dedesini tartışmaların içine çekmesini 'şoke edici' olarak nitelerken, kraliyet unvanlarının elinden alınması gerektiğini ifade ettiler.

Prens Harry’den yeni suçlamalar: İngiltere’yi ırkçılık yüzünden terk ettik Prens Harry ile eşi Meghan Markle’ın CBS televizyonunda Amerikalı ünlü sunucu Oprah Winfrey'e yaptıkları açıklamalar gündeme bomba gibi düşerken, Harry’den kraliyet ailesine yönelik yeni suçlamalar geldi.