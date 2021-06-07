Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

HABER MERKEZİ

Prens Harry ve Meghan Markle, bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Kraliyet ailesindeki görevlerini bırakarak İngiltere’den ayrılan ve ABD’ye yerleşen çift, geçtiğimiz aylarda verdikleri mülakatlarda aileye yönelik ağır eleştirilerde bulunmuştu.

İSMİ DİANA OLDU

Çift, çocuklarına Kraliçe Elizabeth’ten dolayı Lilibet, Prens Harry’nin ölen annesinden dolayı da Diana isimlerini koydu.

Prens Harry’nin bu isimleri, kraliyet ailesiyle yaşadığı gerginliği bir nebze giderme gayesiyle özellikle seçtiği sanılıyor. İşe yarayıp yaramayacağı ise belli değil.

BEBEK ABD'DE DOĞDU

Buckingham Sarayı, bebek müjdesi verildikten ancak 90 dakika sonra memnuniyetini bildirdi.

Bebeğin İngiltere’de değil ABD’de dünyaya gelmiş olması sarayda eksi puan olarak kabul ediliyor. Çocuğun ileride Amerikan aksanıyla konuşacak olması da ayrı bir konu.

Kraliyet ailesi konusundaki uzmanlardan Richard Kay, Elizabeth ismi yerine kraliçenin aile içindeki özel ismi “Lilibet”in seçilmesinin, sempati uyandırmak yerine ters tepeceği kanaatinde. Kraliçeye bir tek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden kocası Prens Philip bu şekilde hitap ediyordu.

Öte yandan, Prens William ve karısı Kate de çocukları Prenses Charlotte’ye göbek adı olarak Diana ismini koymuştu. Sussex dük ve düşesi ise ilk isim olarak Diana’yı kullanacak.



ZORAKİ TEBRİKLER

Richard Kay, Prens Harry ile küskünlük yaşayan Prens Charles, Prens William ve diğer kraliyet mensuplarının mutlaka mesajlarında doğumla ilgili sevinçlerini ifade edeceklerini ama bu ifadelerin samimi olup olmadığının belli olmayacağını söyledi.



YENİ BEBEK TAHTTA 8. SIRADA

Prens Harry’nin kızı Lilibet, tahtın 8. sıradaki varisi oldu. Lilibet, Amerikan vatandaşı olmasına rağmen Prens Andrew, Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin önüne geçmiş durumda.

Kanunlara göre prenses unvanı bulunmayan Lilibet, dedesi Prens Charles tahta geçerse bu unvanı alabilecek.

Prens Harry bardağı taşırdı: Kraliyet unvanları elinden alınmalı Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kraliyet ailesini “Truman Şov ve hayvanat bahçesinde olmak arasında bir şey” olarak nitelendiren Prens Harry'e tepkiler büyüyor. Saray yetkilileri Prens Harry'nin daha yeni hayatını kaybeden dedesini tartışmaların içine çekmesini 'şoke edici' olarak nitelerken, kraliyet unvanlarının elinden alınması gerektiğini ifade ettiler.

Prens Harry ABD’ye kraliyet ailesindeki problemlerini çözemeden döndü Kraliyet görevlerini terk ederek karısı Meghan Markle ve çocuğuyla birlikte İngiltere’den ayrılıp ABD’ye yerleşmesi sonucu Prens Harry ile ailesi arasında ilişkiler bozulmuştu.

Kate aradan çekildi, Prens William ile Prens Harry sohbet etti Kraliçe Elizabeth’in kocası Prens Philip’in cenazesi, iki kardeş arasında uzun süredir devam eden küskünlüğün sona ermesine vesile oldu.