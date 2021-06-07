Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımda, 5 yaşından beri uzaya gitmenin hayalini kurduğunu belirtti.

"EN BÜYÜK MACERA"

Kardeşi Mark Bezos ile 20 Temmuz'da uzay yolculuğuna çıkacağını açıklayan Bezos, "En iyi arkadaşımla, en büyük macera." ifadesini kullandı.

Bezos, sahibi olduğu uzay turizmi şirketi Blue Origin’in insanlı ilk uzay uçuşunda yer alacak.

OCAK AYINDA TEST EDİLMİŞTİ

Blue Origin şirketi, "New Shepard" adlı yörünge altı mekiğinin insansız test uçuşunu ocak ayında yapmıştı.

Bezos, mayısta Amazon'daki üst yöneticilik (CEO) görevini 5 Temmuz'da Andy Jassy'e bırakacağını duyurmuştu.

Amazon Prime Day 21-22 Haziran’da Türkiye’de Amazon’un her yıl dünya çapında gerçekleştirdiği Amazon Prime Day, bu yıl 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek.

ABD'li dev Amazon'a dava açıldı ABD'li e-ticaret devi Amazon'a, adil olmayacak şekilde fiyat artırdığı iddia edilerek antitröst yasasını çiğnediği gerekçesiyle dava açıldı.

Elon Musk bir haftada 27 milyar dolar kaybetti, unvanını Jeff Bezos’a kaptırdı Ünlü iş adamı Elon Musk, şirketi Tesla’nın hisselerinin düşmesi sebebiyle bir haftada 27 milyar dolar kaybetti.

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos CEO'luk görevinden ayrılıyor ABD'li e-ticaret devi Amazon, şirketin üst yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un görevinden bu yılın üçüncü çeyreğinde ayrılacağını duyurdu.