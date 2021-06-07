Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yetkililer, eyaletin Gotki bölgesinde seyir halindeki yolcu treni vagonunun yerinden çıkıp sürüklendiğini ve karşı yönden gelen başka bir yolcu trenine çarptığını belirtti.

BİN YOLCU VARDI

Kazada ilk belirlemelere göre 45 kişi öldü, 25'i ağır 100 kişi yaralandı. Arama kurtarma çalışmaları sürerken iki trende ortalama 900-1000 arası yolcu bulunduğu aktarıldı.

Bu arada, kurtarma çalışmalarına Pakistan ordusu da katıldı.

11 VAGON RAYDAN ÇIKTI

Yaklaşık 20 ila 25 yolcunun trende sıkıştığı tahmin ediliyor. Kazada her iki trenden toplam 11 vagon raydan çıktı.

SORUŞTURMA TALİMATI VERİLDİ

Cumhurbaşkanı Arif Alvi ve Başbakan İmran Han, Twitter'dan kazayla ilgili taziye mesajı paylaştı.

Başbakan Han, konuyla ilgili kapsamlı soruşturma talimatı verdi.

Pakistan'da terör saldırısı: 4 asker öldü Dünyanın en büyük sorunlarından biri olan terör insan hayatını tehdit etmeye devam ediyor. Pakistan’ın Belucistan eyaletinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmalarda; 4 asker hayatını kaybettiği, 8 asker yaralandığı, en az 4 teröristin ise etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Pakistan Başbakanı Han: Gazze ve Filistin'in yanındayız Pakistan Başbakanı İmran Han Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Ben Pakistan Başbakanıyım ve biz, Gazze ve Filistin'in yanında duruyoruz." ifadelerini kullanarak Filistin'e destek mesajı verdi.