Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, bu yaş grubundaki gençlerden en fazla risk altındakilere öncelik verileceği bildirildi.

Açıklamada, yeterli bilgilendirme yapıldıktan sonra gençleri AstraZeneca ile Johnson and Johnson aşılarına yönlendirme ihtimallerinin değerlendirildiği kaydedildi.

İki firmanın ürettiği aşılar kanda pıhtılaşma vakalarının ardından sadece daha ileri yaştakilere uygulanıyordu. AstraZeneca aşısı 56 yaşın, Johnson and Johnson aşısı 41 yaşın üzerindekilere yapılıyordu.

AŞI İÇİN DAVET EDİLİYORLARDI

BioNTech-Pfizer aşısı ise ocak ayında onaylanmasının ardından 16 yaşından büyüklere yapılabiliyordu. Belçika'da yaşlı bakımevlerinde çalışan veya staj yapan gençler yıl başından beri aşı olmaları için davet ediliyordu.

BioNTech-Pfizer aşısının 12-15 yaş grubuna da yapılabilmesi için gerekli onay ise Avrupa İlaç Ajansı tarafından geçen ay sonunda verilmişti.

Aşiret gurubundaki tartışma büyük bir şokla son buldu! Konya ve Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde yaşayan yabancı uyruklu iki akraba ailenin aşirete ait whatsApp grubundaki tartışması, 700 kilometre uzaklıkta kötü sonuçlandı. Konya’dan Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine giden A.A., N.E., H.A., İ.M., A.A. ve A.E., tartıştıkları M.E.’yi bulamayınca aracının lastiklerini patlatıp camlarını kırdı. Polisin kovaladığı şahıslar, Konya’ya dönerken Suruç ilçesinde yakalandı.

Yetişkinler aşılanınca çocuklar korona oldu ABD’de yetişkinler hızla aşılanırken, aşı olmayan çocuklarda koronavirüs vakaları artmaya başladı.