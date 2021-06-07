Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde dün Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu’nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile aile üyelerinden 2’si kadın toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı.

Saldırgan olayın ardından siyah bir araba ile kaçtı. Görgü tanıkları sürücünün erkek ve 20 yaşlarında olduğunu söyledi.

OTOPARKTA YAKALANDI

Zanlı, 7 kilometre uzaklıkta bir alışveriş merkezinin otoparkında yakalandı.

MÜSLÜMAN OLDUKLARI İÇİN HEDEF ALINDI

Londra Polis Teşkilatından Dedektif Paul Waight açıklamalarında "Bunun planlı ve önceden tasarlanmış, nefret güdümlü bir eylem olduğuna dair kanıtlar var. Bu kurbanların Müslüman oldukları için hedef alındıklarına inanılıyor" dedi.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini belirten Waight, saldırganın 4 birinci derece cinayet ve 1 cinayete teşebbüs ile suçlandığını açıkladı.

Kanada'da kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulundu Kanada'da eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulunurken, ölümlerin belgelenmemiş olduğu kaydedildi.

Kanada’da “kültürel soykırım”! Çocuklar asimile edilmek üzere okula alınmış Kanada’nın British Columbia eyaletinde 1978'de kapatılan Kamloops Yerli Yatılı Okulu'nın aslında bir soykırım merkezi olduğu ortaya çıktı.