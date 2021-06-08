Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'de üretilen SİHA’ların savaş alanlarındaki üstün başarısı, diğer ülkeleri işlevsiz kalan savaş taktiklerini yeniden gözden geçirmeye sevk etti. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Bayraktar TB2, hâlihazırda Katar, Libya, Ukrayna ve Azerbaycan tarafından kullanılıyor. Son olarak Polonya, SİHA’lardan 24 adet satın almak için Ankara ile anlaşma imzaladı. Gelişmeler üzerine Yunan basınında, insansız hava araçlarında yükselen güç Türkiye’ye ilişkin “Türkiye’nin ucuz İHA’ları sessiz ölüm makineleri: Yunanistan risk altında mı?” başlıklı bir haber yer aldı. National Herald’ın haberinde, Bayraktar TB2'lerin Yunanistan'a karşı kullanılıp kullanılmayacağına dair bir belirtinin bulunmadığı ifade edilerek “Ancak SİHA’lar; Azerbaycan, onları Ermeni güçlerini yok etmek ve Dağlık Karabağ’ın kayıp bölgelerini geri almak için kullandığında olduğu gibi kesin avantaj sağlayan kritik bir eşik” ifadesine yer verildi.

“UCUZ VE ÖLÜMCÜL”

Haberde; tankları, roketatarları, hava savunma sistemlerini ve radarları yok ettiği hatırlatılan SİHA’ların Türkiye’de üretildiği belirtilerek, insansız araçlar için “Ucuz ve ölümcül” tanımlaması yapıldı. Bayraktar TB2’nin diğer ülkelerin ordularına satışının yapıldığı hatırlatılan haberde “Bu teknolojinin NATO’nun altını oyup oymayacağına dair endişeler var” denildi.

ATİNA, F-35 İSTİYOR

Öte yandan Yunanistan’ın askerî alanda Fransa’dan fırkateynler ve savaş uçakları alarak uluslararası ittifaklar kurduğu, ABD’den F-35 savaş uçaklarına da talip olduğu aktarıldı. Bütün bu girişimlerin, Türkiye'nin SİHA’larına karşılık yapılıp yapılmadığının ise bilinmediği kaydedildi.

İsviçre'de gündem Türk SİHA'ları: Herkes o silahları istiyor İsviçre devlet televizyonu SFR, Türkiye’nin ürettiği yerli ve milli silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) başarılarından övgüyle bahsettiği haberinde, "Herkes Türk yapımı olağanüstü silahları istiyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRK SANAYİİ EN YÜKSEK STANDARLARA SAHİP"

Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks, “Baykar Millî S/İHA AR-GE ve Üretim Te-sisleri”ni ziyaret etti. Ziyarette Bakan Pabriks'e, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar eşlik etti. Bayraktar, Bakan ve beraberindeki heyete Baykar tarafından millî ve özgün olarak geliştirilen S/İHA sistemleri ile ilgili bilgi verdi. Bakan, ziyaretinde Türkiye'nin ilk uçan arabası olan Cezeri'yi de ilgiyle inceledi. Bakan Pabriks, “Harika karşılama için teşekkür ederiz. Türk sanayiinin AR-GE’si en yüksek dünya standartlarına sahip. NATO müttefiki olarak buna çok değer veriyoruz. Hepinize başarılar diliyorum” değerlendirmesinde bulundu. Baykar’ın Twitter hesabından yapılan açıklamada ise “Letonya Savunma Bakanı Sayın Artis Pabriks ve beraberindeki heyet, Baykar Millî S/İHA AR-GE ve Üretim Tesislerini ziyaret etti. Kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duyduk” ifadelerine yer verildi.

Dünyanın gözü Türk SİHA’larında Libya ve Suriye’den sonra Dağlık Karabağ’da destan yazan Türk SİHA’larına birçok ülke ilgi gösteriyor. Yerli SİHA’lar fiyat, maliyet, etkinlik ve sahadaki başarısı ile öne çıkıyor.

SİHA ile savaşın kuralı değişti İsrail’in, 11 gün süren saldırılarının ardından ateşkes ilan etmesinde Tunuslu Muhammed Zaveri ve Gazzeli Cemal Zebdi’nin geliştirdiği İHA ve SİHA’ların payı büyük oldu