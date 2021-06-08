Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Monarşi ile Prens Harry arasındaki ilişkilerde soğuk rüzgarlar eserken Harry’nin yeni bir bebeğinin dünyaya gelmesi, en azından kraliçe bakımından ilişkilerin yumuşamasına yol açmış görünüyor.

ÖĞLE YEMEĞİNE DAVET ETTİ

Kraliyete yakın kaynaklar, Elizabeth’in, gelecek ay Prenses Diana’nın heykelinin açılışı için ülkeye geldiğinde Prens Harry’yi Windsor Kalesi’nde öğlen yemeğine davet ettiğini ifade ettiler.

Haberi veren Daily Mail editörü Richard Eden, Kraliçe Elizabeth’in bu jestinin taraflar arasındaki soğukluğun giderilmesi için fırsat teşkil edeceğini söyledi.

BEBEĞE KRALİÇENİN İSMİ VEİLECEK

Prens Harry, eskiden beri Kraliçe Elizabeth’e olan yakınlığıyla bilinirdi. Yeni dünyaya gelen kızına da kraliçenin aile içindeki özel ismi Lilibet’i verdi.

Prens Harry’nin bebeği kraliyet ailesindeki buzları çözecek mi? Prens Harry ve Meghan Markle, bir kız çocuklarının dünyaya geldiğini duyurdu.

Prens Harry bardağı taşırdı: Kraliyet unvanları elinden alınmalı Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda kraliyet ailesini “Truman Şov ve hayvanat bahçesinde olmak arasında bir şey” olarak nitelendiren Prens Harry'e tepkiler büyüyor. Saray yetkilileri Prens Harry'nin daha yeni hayatını kaybeden dedesini tartışmaların içine çekmesini 'şoke edici' olarak nitelerken, kraliyet unvanlarının elinden alınması gerektiğini ifade ettiler.