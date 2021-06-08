Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Donanması’nda geçen hafta bir ilk yaşandı. Boeing tarafından uçak gemilerinde görev yapmak üzere üretilen insansız MQ-25 Stingray aracı havada F/A-18 Super Hornet uçağına bağlandı ve yakıt ikmali yaptı.

Donanma, tanker drone’un savaş uçağına 150 kilo yakıt aktardığını bildirdi. İkmal, 4,5 saat süren test uçuşu sırasında gerçekleşti.

DÜNYANIN İLK UÇAK GEMİSİ TEMELLİ İHA'SI

Denemede Illinois eyaletinde Mascoutah’taki MidAmerica Havaalanı’ndan kalkan savaş uçağı, havada altı metre mesafeye kadar insansız araca yaklaştı.

Her iki uçak da sahadakilerle eşleşecek hızlarda ve irtifada uçuyordu. Donanma, testten elde edilen bilgilerin değerlendirileceğini ve gerekirse yazılımda değişiklikler yapılacağını bildirdi.

MQ-25A Stingray, dünyanın ilk uçak gemisi temelli operasyonel insansız aracıdır. 6.800 kilo yakıt taşıyabilen araç, ayrıca istihbarat, gözetleme ve keşif faaliyetlerinde bulunabiliyor.