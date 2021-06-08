Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Orta Doğu ve Afrika Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov'un, Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve BM Libya Özel Temsilcisi Jan Kubis ile 7 Haziran’da Moskova’da bir araya geldiği belirtildi.

24 ARALIK'TAKİ SEÇİMLERE DESTEK

Libya meselesinin ele alındığı görüşmede, ülkede 24 Aralık'ta yapılacak seçimlere destek verilmesi amacıyla BM himayesinde uluslararası girişimlerin pekiştirilmesi gerektiği vurgulandı.

Libya’da geçici hükümet organlarına destek verildiği ifade edilen görüşmede, Almanya’nın başkenti Berlin’de 23 Haziran’da bakanlar düzeyinde yapılması planlanan toplantı öncesi Libya’da oluşan duruma ilişkin ortak yaklaşım teyit edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığından da konuya ilişkin yapılan açıklamada, Önal, Bogdanov ve Kubis'in Libya konusunda siyasi istişarelerde bulunduğu kaydedildi.

Biden ve Sisi, Gazze ve Libya'yı görüştü Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ABD Başkanı Biden ve Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Gazze'deki ateşkesi ve insani yardımları görüştü.

Batılı 5 ülke Libya'da 24 Aralık seçimlerinin kolaylaştırılması çağrısında bulundu ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın Libya büyükelçiliklerinden yapılan ortak yazılı açıklamada, seçimlerin belirlenen zamanda yapılmasına hazırlanmaları için kurumları desteklemenin önemi vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Libya Başbakanı arasında Filistin görüşmesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile telefonda, İsrail'in Filistin'de gerçekleştirdiği saldırıları görüştü.