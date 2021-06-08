Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da Gosiame Sithole (37) isimli kadın, bir batında 10 bebek dünyaya getirdi. Daha önceden de ikiz çocukları olan Sithole'nin Pretoria’daki hastanede sezaryenle dünyaya gelen bebeklerinin yedisi erkek, üçü kız.

DÜNYA REKORU OLACAK

Kadının iddiası hastane yetkilileri tarafından da onaylanırsa bu, bir batında 10 sağ doğum ile dünya rekoru olacak.

Sithole, doğumun doğal şekilde gerçekleştiğini iddia ediyor ama bu tür çoklu doğumlar genelde tüp bebek tedavisi vakalarında meydana geliyor.

REKOR DAHA ÖNCE 9 BEBEKLE KIRILMIŞTI

Daha önceki rekor, bir ay önce dokuz bebekle Fas’ta Halima Cisse’ye aitti.

15 dakikada 9 bebek doğurdu, herkes bu olayı konuşuyor Fas'ın Kazablanka kentinde tek seferde 9 bebeği dünyaya getiren Malili anne ve bebeklerinin sağlık durumu iyi yönde seyrediyor.

Bir batında dünyaya gelen 9 bebek 2-3 ay kuvözde kalacak Malili anne Halima Cisse (25), salı günü bir batında dokuz bebek dünyaya getirerek dünyada şaşkınlık ve sevince yol açmıştı. Şimdi beşi kız, dördü erkek bebeklerle ilgili olarak hastaneden üzücü bir açıklama geldi: Hamileliğin 30. haftasında dünyaya gelen bebekler 2-3 ay kuvözde kalacak.