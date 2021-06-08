Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinde yağış ve fırtına etkili oldu. Sık sık düşen yıldırımlar can kayıplarına yol açtı. Eyaletin farklı bölgelerinde çiftçiler ve tarlada çalışanların üzerine yıldırım düştü. Han, Hooghly, Murşidabad, Mindapore, Bankura ve Nadia'da yıldırım düşmesi sonucu 27 kişi hayatını kaybetti. Hindistan'da 2019'da yaklaşık 2.900 kişi yıldırım düşmesi sonucu ölmüştü.

Kastamonu'da yıldırım düştü: 6 ev alevlere teslim oldu Kastamonu’nun Cide ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kısa sürede büyüyerek 6 eve sıçradı. Yangında 6 ev kullanılamaz hale gelirken, dumandan etkilenen 1’i çocuk 3 kişinin tedavisi ayakta gerçekleştirildi.

Merzifon'da yıldırım düştü: 1 ölü Amasya'nın Merzifon ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.