Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa’da, ünlü otomotiv üreticisi Renault'nun dizel araçların egzoz emisyon ölçümlerinde hile yaptığına dair 2017'de dava açıldı. Yıllardır süren davada karar çıktı. Yargı, şirketin hile yaptığına hükmetti. Renault'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, şirketin suç işlemedi ileri sürüldü.Araçlarında kullandığı sistemlerin emisyon testlerinde hile yapmasına olanak vermediği kaydedilen açıklamada "bütün Renault araçları, yasalar ve düzenlemelere uygun olarak onaylanmıştır." ifadesine yer verildi. Açıklamada, yargı makamlarının Renault'nun 18 milyon avrosu muhtemel hasar ödemesi ve cezalara ayrılan 20 milyon avroluk kefalet ödemesini, tazminat olarak da bir bankaya 60 milyon avroluk teminat vermesini kararlaştırdığı aktarıldı.

VOLKSWAGEN DE AYNI HİLEYİ YAPMIŞTI

Öte yandan, benzer bir skandalı daha önce Alman markası Volkswagen de işlemişti. Bu hileyi, 2015 yılında ABD ortaya çıkarmıştı. Volkswagen'in laboratuvar emisyon testlerinde bilinçli olarak dizel motorlarda aldatıcı yazılım kullanıp emisyon değerlerini manipüle ettiği belirtilmişti. Volkswagen'in bu programlama yazılımını dünya çapında yaklaşık 11 milyon otomobilde kullandığı aktarılmıştı.

Toyota emisyonda rakiplerini solladı Toyota, 2050 yılına kadar CO₂ emisyonunu yüzde 90 oranında azaltma hedefi için çalışmalarına aralıksız devam ederken, Avrupa’da yapılan araştırmada en düşük emisyon oranlarına sahip ilk marka oldu.

Egzoz emisyonu yaptırmayan 5 bin lira ceza! Egzoz emisyonu yaptırmayan araç sahiplerini 5 bin 270 lira para cezası bekliyor. Bursa'da 2017 yılında bin 5 araç egzoz emisyonu denetimine tabi tutuldu. 5 araca egzoz emisyon ölçümünü belirli periyotlarda yaptırmadığı veya sınır değerleri sağlanmadığından ceza kesildi.