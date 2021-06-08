Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Dönem Başkanı Portekiz'in İçişleri Bakanı Eduardo Cabrita, AB Komisyonu'nun İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson ile ortak basın toplantısı düzenledi. Cabrita, Portekiz'in 6 aylık dönem başkanlığı süresince ilerleme kaydedilen konularla ilgili bilgi verdi.

Cabrita "Belçika'da birliğinden ağır silahlar çalarak ortadan kaybolan aşırı sağcı askerin hala bulunamamasının büyük tehdit oluşturup oluşturmadığına" ilişkin bir soruyu "Bütün risklere karşı hazırlıklı olmalıyız. Biz de Avrupa'da aşırı sağcı riskler olduğunu tespit ettik. 27 üye ülke, İngiltere, Norveç ve İsveç'le birlikte bu alanda çalışıyoruz" şeklinde cevap verdi. Portekizli Bakan, bu konunun 21-22 Haziran'da ABD'li yetkililer ile de ele alınacağını kaydetti. Johansson da ABD Adalet Bakanı Merrick Garland ve İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile yapılacak görüşmelerde söz konusu meseleleri konuşacaklarına dikkati çekti.

BELARUS-LİTVANYA GERİLİMİ

Johansson, Litvanya'ya son bir haftada geçen bütün seneden daha fazla sayıda düzensiz göçmen girişi olduğunu belirterek, Belarus'un masum ve savunmasız insanları siyasi araç hâline getirdiğine işaret etti. Litvanya ile dayanışma içinde olduklarını vurgulayan Johansson, Libya ve Mısır gibi güney komşularla düzensiz göçleri engellemek, onların temel haklarını korumak konusunda ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.

YUNANİSTAN'IN SIĞINMACI ALMAMASI

Johansson, Yunanistan'ın Türkiye üzerinden yapılan sığınma başvurularını kabul etmeme kararına ilişkin bir soru üzerine şunları kaydetti:Bu kararla ilgili çok tuhaf bir durum olduğunu düşünmüyorum. Bu elbette geri dönüşler için hızlı bir süreç olabileceği anlamına geliyor ancak yine de her bir birey için bireysel bir karar olmalı.

Belçika'da aşırı sağcı asker ağır silahlarla kaçtı Belçika'daki birliğinden ağır silahlarla firar eden ve aşırı sağcı olduğu bildirilen askeri bulmak için operasyon başlatıldı.

Almanya’da aşırı sağcılar tarafından işlenen suçlar 2020'de en yüksek seviyeye ulaştı Almanya’da 2020’de aşırı sağcıların işlediği suçlar 2019’a göre artarak rekor seviyeye ulaşırken, "İslam düşmanı" suçlarda yüzde 8, "yabancı düşmanı" suçlarda yüzde 19,1 artış kaydedildi.