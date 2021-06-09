Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AP, dün oylanan tasarının 690 evet oyu ile kabul edildiğini duyurdu.

1 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Avrupa Birliği (AB) Konseyi'nin onayının ardından karar, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.

DİJİTAL KORONAVİRÜS SERTİFİKASI

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 20 Mayıs'ta aşı sertifikası konusunda AB Komisyonu, AB Konseyi ve AP arasında yürütülen müzakerelerin uzlaşıyla sonuçlandığını açıklamıştı.

Uzlaşıya göre, AB üyesi ülkeler, sertifikanın yürürlüğe gireceği 1 Temmuz itibarıyla ek test veya karantina gibi seyahat kısıtlamalarından kaçınacak. Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek. Sertifika ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak. Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek. Sertifikayla, AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş kişilere yönelik seyahat kısıtlamaları kaldırılabilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

İkinci doz aşısını olanlara "aşı kartı" Aşılama yaş sınırının git gide düşmesi ile birlikte yaklaşık 8 milyon vatandaş ikişer doz aşı oldu. Aşı olanlara e-Nabız sisteminden aşı pasaportu yerine de geçecek aşı kartı veriliyor.

İngiltere’de aşı kartlarının 'Covid pasaportu' olarak kullanılmasından endişe ediliyor İngiltere'de Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile geliştirdiği yeni tip koronavirüs (Covid-19) aşısı 8 Aralık'ta yapılmaya başlanacak. Aşı olan herkese bir kart verilecek. Aşı kartlarının bir nevi “Covid pasaportu” olarak kullanılacağından ve insanların özgürlüklerini ve hareket kabiliyetini kısıtlayacağından endişe ediliyor.