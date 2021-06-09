Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de şarkıcı Leigh-Anne Pinnock'ın (29), geçen ay Surrey’deki lüks evlerinden taşınırken, nişanlısı Andre Gray tarafından kendisine verilen zümrüt ve pırlanta taşlı altın yüzüğü çalındı. Şarkıcı, 40.000 sterlin (Yaklaşık 500.000 TL) değerindeki nişan yüzüğünün çalınmasıyla büyük yıkım yaşadı.

YÜZÜĞÜ KUYUMCUDA BULDU

Bir kuyumcu, haberlere konu olan hırsızlık vakasından dolayı yüzüğün şarkıcıya ait olduğunu anladı ve kendisiyle temasa geçti. Leigh-Anne ve Andre de hemen kuyumcuya giderek yüzüğü geri satın aldı.

Haberi veren şarkıcıya ait kaynak, “Yüzüğün manevi kıymeti maddi kıymetinden daha fazlaydı. Önemli olan Leigh-Anne'nin yüzüğünü geri alması. Hiçbir şey onun peri masalının en önemli parçasının yerini tutamaz” dedi. Yüzüğün, kuyumcudan önce birkaç kere el değiştirdiği sanılıyor.

Polis, kimliği tespit edilemeyen hırsızı aramaya devam ediyor.

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