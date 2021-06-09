Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere’de Kempsey’deki çiftlik evinde yaşayan Brenda Venables, 1982 senesinde kaybolmuş, bir daha kendisinden haber alınamamıştı.

Venables’e ait ceset kalıntıları bundan 37 sene sonra çiftlikte kanalizasyon çukurunda bulundu. West Mercia polisi, 12 Temmuz 2019’daki bulgu sonrasında olayla ilgili soruşturma başlattı.

88 YAŞINDAKİ KOCASINA DAVA AÇILDI

Soruşturma sonunda kadının çiftçilik yapan 88 yaşındaki kocası David Venables hakkında cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Kraliyet Savcılık Servisi’nden Mark Paul, “Sanık aleyhine suçlamaya izin verme kararı, bu karmaşık davanın mevcut tüm delillerinin dikkatlice değerlendirilmesinden sonra verildi. Kamu yararına bir kovuşturmanın gerekli olduğuna karar verildi” dedi. Worcester Sulh Ceza Mahkemesi’nde ilk duruşma 15 Haziran’da yapılacak.

Fatma Öz cinayetinde katilin ifadesi ortaya çıktı 40 gündür kendisinden haber alınamayan Fatma Öz'ün cesedi, erkek arkadaşının cinayet itirafı ile Sivas'ın Kavak köyü yakınlarında gömülü olarak bulundu. Soğukkanlılıkla cinayeti anlatan Bahri Maraşlı cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini iddia etti.

Vicdan azabı, 15 yıllık cinayeti çözdü İzmir’de 2005 yılında ortadan kaybolup, 2020 yılında öldüğü tespit edilen Orhan Karaoğlan’ın cinayet zanlıları verdikleri ifadelerle suçu birbirlerinin üzerine artarken, şüphelilerden Mehmet Yüksel’in cezaevinde kaldığı sırada vicdan azabı çekerek cinayeti koğuş arkadaşına anlatması sonucu polis ekipleri harekete geçerek 15 yıllık cinayeti çözdü.