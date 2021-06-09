Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'ın Tamil Nadu eyaletinde yer alan Mudumalai Ulusal Parkı ve Yaban Hayatı Koruma Alanındaki fillere tedbir amacıyla korona virüs testi yapıldı.

28 FİL POZİTİF ÇIKTI

Ulusal park görevlileri, 18'i erkek 10'u dişi olmak üzere 28 filin testinin pozitif sonuç verdiğini duyurdu. Fillerin beslenme sürelerinin titizlikle ayarlandığı, görevlilerin ateş ölçümünden sonra fillerin yanlarına girdiği aktarıldı.

Testlerin, geçtiğimiz günlerde Chennai'deki 9 aslanın koronavirüse yakalanmasının ardından yapıldığı belirtildi.

AB, koronavirüs aşılarında fikri mülkiyetin korunması gerektiği görüşünde AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, koronavirüs aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının korunması gerektiğini söyledi.

Hindistan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 353 bin 528'e yükseldi Koronavirüs salgınından dünyada en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Hindistan'da ölü sayısı son 24 saatte 2 bin 219 artarak 353 bin 528'ye yükseldi.