Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Kuraklık Monitörü'nün internet sayfasında, ülkenin batı yakasında 2021'in ilkbaharındaki kuraklık oranının bir yıl öncesine göre çok daha kötü olduğu, hava koşullarının bu yaz orman yangınları ve su kıtlığı tehdidini artıracağı belirtildi.

California, Nevada ve Washington gibi batı eyaletlerinin bazı bölgelerinde geçen hafta 38 dereceyi geçen bunaltıcı sıcaklıkların yaşandığı ifade edilen sayfada, batı yakasındaki eyaletlerin 4'te 3'ünün ülke tarihindeki en şiddetli kuraklık oranlarıyla mücadele ettiği kaydedildi.

CALİFORNİA VALİSİ'NDEN 2 MİLYAR DOLARLIK BÜTÇE ÇAĞRISI

Vali Gavin Newsom, 24 Mayıs'ta Sacramento'da California Orman ve Yangından Korunma Dairesi Başkanı ile yaptığı görüşmede, orman yangınları ile mücadele edebilmek için 2 milyar dolarlık rekor bir bütçeye ve yangınlarla mücadele için uçak filosunun genişletilmesine ihtiyaç duyduklarını söyledi.

Amerikan medyasında yer alan haberlerde ise geçen yıl tarihindeki en büyük orman yangınlarına maruz kalan California'da, su rezervlerinin olması gerekenden yüzde 50 daha düşük olduğuna, bu durumun orman yangını mevsiminin en kötü döneminde hidroelektrik santrallerinin kapanmasına yol açabileceğine değinildi.

ON YILLARCA SÜRECEK BİR "MEGA KURAKLIK"

Araştırmacılar, yükselen sıcaklıkların Güneybatı Amerika'yı on yıllarca sürecek bir "mega kuraklığa" ittiğini ve bu durumun göl ve nehir seviyelerinde, kar ve yeraltı suları mevcudiyetinde düşüşe neden olduğunu vurguladı.

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesinin (NOAA) son raporunda ise "Hem California hem de Nevada artık yüzde 100 kuraklık içindedir." ifadesine yer verildi.

Raporda, söz konusu bölgede 1343 ilçede yaklaşık 635 bin kilometrekare ekili alanın ve 13 milyondan fazla sığırın kuraklıktan etkilendiği detayı paylaşıldı.

KUZEY AMERİKA'NIN YÜZDE 28,3'Ü KURAKLIK TEHDİDİ ALTINDA

Öte yandan, Kuzey Amerika Kuraklık Gözlemi (NADM) adlı kuruluş, 26 Mayıs’ta yayımlanan raporunda, Kuzey Amerika’nın son 20 yılda ikinci büyük kuraklıkla karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

NADM verilerinde, Kuzey Amerika kıtasının yüzde 28,3’ünün kuraklık tehdidi altında olduğu, şu ana kadar görülen kuraklığın ülkenin orta batı kesimindeki Arizona, New Meksika, Nevada, California ve Wyoming gibi eyaletlerde etkili olduğuna işaret edilmişti.

Kuraklık ve toz taşınımı arıcılık sektörünü vurdu! Son 10 yılın en kötü sezonu Elazığ'da kuraklık ve toz taşınımı sebebi ile arıcılık sektöründe son 10 yılın en kötü sezonu yaşanıyor. Elazığ Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Canbay, rekoltede yüzde 50'ye yakın düşüş beklediklerini söyledi.

Kuraklık desteği yolda İç Anadolu ve Güneydoğu başta olmak üzere birçok ilde kuraklık sebebiyle buğday, arpa ve bazı bakliyat ürünleri tarlada kalırken, çiftçilere tohum ve gübre desteği verilmesi gündeme geldi