Çin haber ajansı Xinhua'nın haberine göre, Daişian şehrinde demir cevheri madenindeki su kuyusunun taşması nedeniyle bazı galerileri su bastı.
13 İŞÇİ MAHSUR KALDI
Suyun çıkışları kapatması nedeniyle 13 işçi içeride mahsur kaldı.
İşçileri kurtarma çalışmalarının sürdürülüyor
Kripto madenciler Çin’den kaçıyor Çin hükümetinin Bitcoin madenciliğiyle ilgili yasak kararının ardından ülkede önemli gelişmeler yaşanıyor.
Türkiye'nin maden üretimi 306 milyon tona ulaştı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bu yılın ilk 3 ayında maden üretiminin geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 306 milyon tona ulaştığını açıkladı.