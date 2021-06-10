Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de Dijital Kovid Sertifikası'nın tanıtımında yaptığı açıklamada, aşı merkezleri, eczacılar ve doktorların çift doz aşı olanlarla ilgili bilgileri dijital olarak sertifikalandırılacağını ifade etti.

TELEFONLARA 'COVPASS' UYGULAMASI

Dijital Kovid Sertifikası'na sahip olanların akıllı telefonlarına yükledikleri CovPass uygulamasıyla aşı olduklarını kanıtlayabileceklerini vurgulayan Spahn, sertifikada ilgili kişinin adı, soyadı, doğum tarihi, hangi firmanın aşısını olduğunun yanı sıra Kovid-19'a yakalanıp yakalanmadığı bilgisinin de yer alacağını kaydetti.

Şu ana kadar aşı olanlar ise doktorlara ve eczacılara başvurarak, aşı karnesindeki verilerinin doğru olup olmadığını kontrol ettirdikten sonra aşı kanıtı olarak kullanılan ve uygulamalarda saklanabilen bir QR kodu alacak ve bu kod uygulamaya kaydedilecek.

SADECE ONAY VERİLEN AŞILAR KAYDEDİLECEK

Dijital Kovid Sertifikası'na şu an için sadece Avrupa İlaç Ajansının onay verdiği aşılar kaydedilebilecek.

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson-Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylıyor.

Avrupa Parlamentosu 'Dijital Kovid Sertifikası'nı onayladı Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği sınırları içinde seyahatlerde kullanılması öngörülen Dijital Kovid Sertifikası'nı onayladı. AB Konseyi'nin onayının ardından karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.