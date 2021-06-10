Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ailenin sözcüsü Mathapelo Tsotetsi, basına yaptığı açıklamada, "Prematüre (28 haftalık) halde dünyaya gelen ve şu an kuvözde olan yavrularımız hayat mücadelesi veriyor." dedi.

GUATENG HÜKÜMETİNE TEPKİLİLER

Sithole'un doğum yaptığı ileri sürülen Gauteng eyalet hükümeti, dün, eyalet sınırları içindeki herhangi bir hastanede böyle bir doğumun kaydına rastlanmadığı açıkladı.

Sözcü Tsosetsi, Gauteng hükümetinin bu açıklamasını yalanlayarak "Bebekler ve anneleri çok kırılganlar. Özellikle bebeklerimiz prematüre halde kuvözdeyken bu tür şeylerle uğraşıp açıklama yapmak istemiyoruz." diye konuştu.

Johannesburg'un Tembisa East bölgesinde yaşayan Sithole ailesinin sözcüsü, bebeklerin hangi hastanede olduğunu açıklamayı ise reddetti.

Tsotetsi, doktorların bebeklere erişime izin vermediğini belirterek görüntülerinin yakın bir zamanda beklenmemesi gerektiğini ifade etti.

Bir batında 10 bebek doğurarak dünya rekoru kırdı Güney Afrikalı bir kadın, doktorlar tarafından doğrulanırsa bir batında canlı 10 bebek doğurarak dünya rekoru kırdı.

BİR BATINDA 10 BEBEK DOĞURARAK DÜNYA REKORU KIRDI

Gosiame Sithole isimli kadın, bir batında 10 bebek dünyaya getirmişti. Daha önceden de ikiz çocukları olan Sithole'nin Pretoria’daki hastanede sezaryenle dünyaya gelen bebeklerinin yedisi erkek, üçü kız olduğu açıklanmıştı.

Bir batında dünyaya gelen 9 bebek 2-3 ay kuvözde kalacak Malili anne Halima Cisse (25), salı günü bir batında dokuz bebek dünyaya getirerek dünyada şaşkınlık ve sevince yol açmıştı. Şimdi beşi kız, dördü erkek bebeklerle ilgili olarak hastaneden üzücü bir açıklama geldi: Hamileliğin 30. haftasında dünyaya gelen bebekler 2-3 ay kuvözde kalacak.