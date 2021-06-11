Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Hava Kuvvetleri'ne ait RC-135W tipi stratejik keşif uçağı Pasifik Okyanusu üzerinde uçuş yaptı. Uçak, Rusya sınırlarına yaklaştı. Ardından Ruslara ait radar sistemleri devreye girdi. Bunun üzerine Rusya Hava Kuvvetleri'ne bğalı SU-35 tipi savaş uçağı kalkış yaptı. Savaş uçağı, keşif uçağını engelleyip uzaklaştırdı.

"GÖREV BAŞARIYLA TAMAMLANDI"

Yaşanan gerginlik ile ilgili açıklama yapan Rusya Savunma Bakanlığı "Rus uçağı, ABD uçağını manevrayla engelledi. Keşif uçağı sınırımızdan uzaklaştırıldı. Savaş uçağımız ise görevini başarıyla tamamladıktan sonra üssüne geri döndü" dedi. Bakanlık, yaptıkları engellemenin uluslararası kurallara uygun olduğunu vurguladı.

Rusya ABD'yi uyardı: 'Önceliğimiz savaş tehdidini engellemek' Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, ABD'nin Suriye'ye olası askeri müdahalesine ilişkin, "Artan tehlikeli gerginlikten son derece endişeliyiz. Umarız geri dönüşü olmayan bir noktaya varılmaz ve ABD ve müttefikleri egemen bir devlete askeri müdahaleden kaçınır. Acil önceliğimiz bu durumda savaş tehdidini engellemek." dedi.

Rusya ABD'ye resti çekti! 'Derhal o bölgeden çekilin…' Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin, Suriye'nin güneyinde yer alan El Tanf'taki güçlerini derhal buradan çekmesi gerektiğini söyledi.