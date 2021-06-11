Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı.

AVRUPA'YA 'TUTUNMAK ÜZERE'

Örgütün Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge tarafından yapılan açıklamada, birçok ülkenin kısıtlamaları hafifletmesini hatırlatarak, Delta varyantının Avrupa'da ‘tutunmak üzere’ olduğunu söyledi.

Avrupa ülkelerinde sosyal faaliyetlerin ve seyahatlerin her geçen gün arttığına dikkat çeken Kluge, Delta varyantı olarak bilinen varyantın bazı aşılardan kaçabildiğine dair işaretler gösterdiğini söyledi.

60 YAŞ VE ÜZERİ KORUNMASIZ

Düzenlediği basın toplantısında konuşan DSÖ Avrupa Direktörü, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok hassas popülasyonun korunmasız kaldığı konusunda uyarıda bulundu.

‘DAHA ÖNCE BUNU YAŞADIK’

Açıklamasında, "Daha önce bunu yaşadık" diyen DSÖ Avrupa bölge direktörü Kluge, “Geçen yaz boyunca vakalar genç yaş gruplarında kademeli olarak arttı ve daha sonra daha büyük yaş gruplarına geçerek yıkıcı bir etkide bulundu” ifadelerini kullandı.

BU HATAYI BİR DAHA YAPMAYALIM

Covid-19 vakalarındaki ani artışın nihayetinde 2020’nin sonlarında daha fazla can kaybına yol açtığını belirten Kluge, "Bir daha bu hatayı yapmayalım" şeklinde konuştu.

Pandemi şartlarında seyahat edenlere akıllıca davranmaları gerektiğini belirten Avrupa Direktörü, aşı kapsamının “bölgeyi korumak için yeterli olmaktan uzak” olduğunu söyleyerek, kıta genelinde aşılama ve diğer halk sağlığı önlemlerinin artırılması çağrısında bulundu.

Pfizer–BioNTech aşısı Hindistan varyantına karşı “daha az etkili” İngiltere’de Ulusal Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yapılan araştırmalar BioNTech'in Hindistan varyantında daha az antikor oluştuğunu gösterdi.

DSÖ, koronavirüs varyantlarını Yunan harfleriyle belirtecek Dünya Sağlık Örgütü, koronavirüs varyantlarının isimlerini, ülkeleri damgalamamak adına keşfediliş sırasına göre Yunan harfleriyle belirteceğini açıkladı.

1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.