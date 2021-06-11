Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD’nin Massachusetts eyaletinde 1979 senesinde Scituate sahilinde plaja inşa edilen ev, 1 milyon dolara satışa çıkarıldı.

“Yaz Rüzgarı Plaj Evi” adıyla satışa çıkarılan ev, muhteşem okyanus manzarasına sahip. İki katlı 155 metrekarelik evin üç odası ve iki banyosu var.

DENİZDEN ÇIK EVİN BALKONUNDA GÜNEŞLEN

Instagram’da da yer bulan ev farklı yorumlara yol açtı. Kimileri “Tam yazlık. Denizden çık, evin balkonunda güneşlen” derken kimileri de evi tehlikeli buldu.

BÜYÜK BİR DALGA HER ŞEYİ YOK EDEBİLİR

Bir kullanıcı “Büyük bir dalga her şeyi yok edebilir” derken çoğu kişi tehlikesinden dolayı binanın sigorta primlerinin çok yüksek olacağı tahmininde bulundu. Bir kullanıcı da, “Ben havluyu bile denize bu kadar yakın bırakmam” ifadesini kullandı.