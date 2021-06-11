Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AB Konseyi, üye ülkelerin "AB Dijital KOVID Sertifikası" adlı düzenlemeyi onayladıklarını duyurdu. Buna göre, seyahatlerde kullanılacak AB aşı sertifikası 1 Temmuz'da resmen yürürlüğe girecek.

KAĞIR VEYA DİJİTAL OLACAK

Aşı sertifikası ücretsiz olacak, kağıt veya dijital şekilde hazırlanacak.

Ayrımcılığın önlenmesi amacıyla aşı olmayan kişiler de sertifikaya sahip olabilecek.

NEREDE, HANGİ AŞIYI OLDUĞU YAZACAK

Aşı sertifikası, kişilerin Kovid-19 aşısı olup olmadığını, olduysa nerede ve hangi aşıyı olduğunu gösteren bilgiyi, hastalığı geçirenlerin iyileştiğine ve antikor seviyesine dair belgeyi ve Kovid-19 test sonucunu içerecek.

Sertifikayla, AB'de onaylı Kovid-19 aşıları olmuş ve son dozun üzerinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina gibi kısıtlamalar uygulanmayacak.

Halk sağlığının korunması gibi gerekli durumlarda ise ülkeler ek tedbirler alabilecek.

Aşı sertifikası tüm AB ülkeleriyle İzlanda, Lihtenştayn, Norveç ve İsviçre'de geçerli olacak.

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB vatandaşı olmayan kişiler ile diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulunan ziyaretçilere verilebilecek.

SADECE ONAYLANAN AŞILAR KABUL EDİLECEK

AB halihazırda BioNTech-Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson and Johnson firmaları tarafından üretilen aşıları onaylamış durumda.

Söz konusu düzenleme hafta içinde Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından da onaylandı. Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi’nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Almanya'da Dijital Kovid Sertifikası 14 Haziran'da uygulamaya girecek Almanya'da koronavirüs aşısı yaptıranlar için geliştirilen Dijital Kovid Sertifikası'nın (CovPass) 14 Haziran Pazartesi'den itibaren kullanılabileceği bildirildi.

Avrupa Parlamentosu 'Dijital Kovid Sertifikası'nı onayladı Avrupa Parlamentosu, Avrupa Birliği sınırları içinde seyahatlerde kullanılması öngörülen Dijital Kovid Sertifikası'nı onayladı. AB Konseyi'nin onayının ardından karar, 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek.