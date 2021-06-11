Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, birçok yerde vaka sayılarının düştüğüne ve aşı olan insanların sayısının arttığına işaret ederek, aylarca süren karantina uygulamalarından sonra daha fazla normalleşmenin beklenebileceğini belirtti.

Maas, bunun seyahatler için de geçerli olduğunu aktararak, yaklaşık bir yıl sonra, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısının 200’ün altında olan bölgeler için 1 Temmuz’dan itibaren genel seyahat uyarısının kaldırılacağını ifade etti.

Avrupa’da aşılananlara, iyileşenlere ve test uygulananlara ortak kurallar getirileceği için bu adımı atabildiklerini kaydeden Maas, seyahatlerde tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELER İÇİN UYARI DEVAM EDECEK

Maas, Kovid-19'un mutasyona uğradığına işaret ederek, bu nedenle "yüksek riskli bölgeler" ve "virüs varyasyon bölgeleri" için seyahat uyarısında bulunmaya devam edeceklerini kaydetti.

Almanya'daki mevcut uygulamada, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı 50'nin üzerinde olan bölgelere seyahat uyarısı yapılıyor.

AB ülkeleri Kovid-19 aşı sertifikasını onayladı Avrupa Birliği üyesi ülkeler, Birlik sınırları içinde seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikasının kullanımını onayladı. Uygulama 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

DSÖ’den Avrupa’ya Delta varyantı uyarısı: 60 yaş ve üstü korunmasız Dünya Sağlık Örgütü Avrupa direktörü Dr. Hans Kluge, ilk olarak Hindistan’da tespit edilen ve yüksek oranda bulaşıcı olduğu açıklanan Delta varyantı ile ilgili Avrupa ülkelerini uyardı. Kluge, özellikle 60 yaşın üzerindekiler olmak üzere birçok popülasyonun korunmasız kaldığını bildirdi.

G7 yoksul ülkelere 1 milyar doz Kovid-19 aşısı bağışlayacak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, fakir ülkelere G7 ülkelerinden 1 milyar doz koronavirüs aşısı bağışlanacağını açıkladı.