Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Filistinli grupların çağrısı üzerine, Nablus’un Beyta ile Beyt Decin, Kalkiliya kentine bağlı Kefr Kaddum ve Ramallah’ın Silvad beldelerinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteriler düzenlendi.

GERÇEK MERMİ İLE KARŞILIK VERDİLER

İşgalci İsrail askerleri, Batı Şeria’nın çeşitli yerlerinde düzenlenen bu gösterilere gerçek ile plastik mermi ve göz yaşartıcı gazlarla saldırırken, Filistinliler ise yollarda araç lastikleri yakarak taşlarla karşılık verdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nablus’a bağlı Beyta beldesindeki olaylarda İsrail askerlerinin gerçek mermiyle açtığı ateşte bir Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

15 YAŞINDAKİ MUHAMMED HAYATINI KAYBETTİ

Açıklamada, hayatını kaybeden Filistinlinin kimliğine ilişkin henüz bir bilgiye yer verilmezken, ayrıca gerçek mermilerle yaralanan 6 Filistinlinin Nablus’taki Rafediya Devlet Hastanesine nakledildiği kaydedildi.

Yerel kaynaklarda yer alan bilgiye göre, hayatını kaybeden kişinin 15 yaşındaki Muhammed Said Hamayil adlı bir Filistinli olduğu ifade edildi.

Öte yandan Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, ise Rafediya Devlet Hastanesine kaldırılan 6 kişi de dahil Beyta beldesinde 9 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, Batı Şeria’nın çeşitli noktalarında düzenlenen gösterilerde onlarca kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği vurgulandı.

Batı Şeria’daki olaylar hala devam ediyor.

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