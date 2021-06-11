Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya ekonomisinin en gelişmiş 7 ülkesinin liderlerini bir araya getiren G7 Zirvesi'nin 47.'si İngiltere’nin ev sahipliğinde Cornwall’daki Carbis Koyu’nda bugün başladı. 3 gün boyunca sürecek olan zirveye İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İtalya Başbakanı Mario Draghi, Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, ABD Başkanı Joe Biden ile Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel katıldı. Liderler, toplantıya başlamadan önce toplu fotoğraf çektirdi.

"PANDEMİDEN DERS ALMALIYIZ"

İngiltere Başbakanı Johnson, açılış konuşmasına liderlerle yüz yüze görüşmenin gerçekten harika olduğunu söyleyerek başladı. Dünyanın karşı karşıya kaldığı en “sefil” salgın sürecinden geçtiğini belirten Johnson "Bu toplantının yapılması gerekiyordu. Çünkü pandemiden ders alınmalı ve son 18 ayda yapılan hataların tekrar edilmediğinden emin olmak gerekir. Ülkelerin ekonomileri toparlanmalı, bu postansiyele de sahip olduklarını düşünüyorum. Bu konuda iyimser olmak için sebeplerim var. Bir önceki mali krizde yapılan hatalar tekrarlanmamalı" dedi.

13 MEMUR KARANTİNADA

Bu arada, görevli bir polis memurunun koronavirüs testi pozitif çıktı. Devon ve Cornwall Polisi, Covid'e yakalanan polis ile onunla yakın temaslı olan 12 memurun kendilerini karantinaya aldığını açıkladı. Bu durum, zirvede paniğe sebep oldu.

BIDEN'İN İLK, MERKEL'İN SON TOPLANTISI

Bu yılki toplantı ABD Başkanı Biden ve Japonya Başbakanı Suga ilk, Almanya Başbakanı Merkel'in ise görevden ayrılmadan önceki son toplantısı. Ayrıca Biden, pazar günü eşi Jill Biden ile birlikte Windsor Kalesi'nde Kraliçe II. Elizabeth tarafından kabul edilecek.

DÜNYA EKONOMİSİNİN %58'İ ONLARIN

Öte yandan, G7 ülkeleri, küresel servetin yaklaşık yüzde 58'lik kısmını temsil ediyor. 1975'ten bu yana, ekonomik politikaları görüşmek üzere yıllık olarak gerçekleştirilen zirvelerde liderler dünya gündemi ve izlenecek politikalar hakkında görüş alışverişinde bulunuyor.

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