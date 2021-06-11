Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İşgalci İsrail, Filistin'deki kıyımını durdurmuyor. Abluka altındaki halkın Nablus'taki gösterilerine müdahale eden işgalci birliklerin, Filistin Kızılayı'ndan alınan bilgiye göre; 1 Filistinliyi şehit ettiği, 110'nu ise yaraladığı öğrenildi.

1 ÇOCUK DAHA ŞEHİT OLDU

Filistinliler, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimini protesto etmek için gösteri düzenlemişti. Filistin Kızılayı, İsrail güçlerinin Batı Şeria’da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 1 Filistinli çocuğun hayatını kaybettiğini, 110 Filistinlinin de yaralandığını açıkladı. Filistin Kızılayı’ndan yapılan açıklamada, 12 kişinin gerçek mermi, 16 kişinin plastik mermi, 20 kişinin de düşme ve çarpma sonucu yaralandığı belirtilerek, 62 kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedildi.

650 BİN YAHUDİ KUDÜS'E YERLEŞTİ



İsrail güçlerinin müdahalesinde hayatını kaybeden çocuğun 15 yaşında olduğu ve Beita'da 1 aydan kısa süre içinde İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu öldürülen 3’üncü Filistinli olduğu bildirildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her cuma, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimci bulunduğu tahmin ediliyor.

Şeyh Cerrah'ta yaşanan zulmü dünyaya duyuran Filistinli aktivist tutuklandı İşgalci İsrail güçlerinin, işgal altında bulunan Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesinde yaptığı zulümleri sosyal medya üzerinden dünyaya duyurmaya çalışan ve 1,3 milyon takipçisi bulunan 23 yaşındaki Filistinli Muna el-Kurd ve kardeşi Muhammed el-Kurd tutuklandı.

Şanlı Mehmetçik Filistin’e gidebilir Türkiye Cumhuriyeti ile Filistin Devleti arasında Güvenlik İş Birliği Anlaşması Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Bundan sonra bölgede kartlar yeniden dağıtılacak.