Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyayı kasıp kavuran Güney Kore pop kültürü, Kuzey Kore'nin harekete geçmesine neden oldu. Geçen yıl ülkede Güney Kore dizileri, müzikleri ya da popüler kültürü ile ilgili herhangi bir içeriği elinde bulunduran kişilerin 5 ila 15 yıl arasında hapis cezası alacağı iddia edilmişti. Şu sıralarda ise Kuzey Kore lider Kim Jong-Un'un K-Pop'a adeta savaş açtığı ve ülkesinin kültürünü zedelediği gerekçesiyle K-Pop'a karşı kampanya başlattığı belirtildi.

K-POP: TEHLİKELİ KANSER

ABD’li ünlü gazete New York Times, Kuzey Kore liderinin dünya çapında son yıllarda yayılan ve geniş bir hayran kitlesine sahip olan K-Pop’u ‘tehlikeli kanser’ olarak nitelendirdiğini okuyucularına aktardı. Haberde, Kim Jong-Un'un Kuzey Kore kültürünü zedeleyen K-Pop akımına karşı kampanya başlattığı ve Güney Kore popüler kültürünün belirtilerini taşıyan bütün içeriklerin ayıklanmasını istediği belirtildi.

GÜNEY KORE GAZETESİ'NDEN 'HAPİS CEZASI' İDDİASI

Güney Kore merkezli Daily NK gazetesi, ülkede Güney Kore dizilerini izlerken yakalanan veya elinde bulunduran kişileri çalışma kamplarında çalışmaya zorlayacak bir yasanın Kuzey Kore'de kabul edildiğini, yasaya göre bu kişilerin 5-15 yıl arasında hapis cezası alacağını iddia etmişti.

İddialara göre, yasa içeriğinde Güney Kore tarzında yazan, konuşan veya şarkı söyleyen kişilerin iki yıla kadar ağır çalışmaya tabi tutulması da yer alıyor.

SAÇ MODELİ VE PANTOLON YASAĞI

Geçtiğimiz haftalarda Batı kültürünün 'yozlaştığını' ve genç Kuzey Korelileri etkileyeceğinden korktuğunu belirten Kim Jong-Un, ‘aslan yelesi’ saç stilini ve dar jean pantolonları yasaklamıştı.

İNSAN HAKLARI İHLALİ İLE SIK SIK GÜNDEME GELİYOR

İnsan hakları ihlalleri ile sık sık gündeme gelen Kuzey Kore'de yabancıların ülkeye girişine istisnai bölgeler dışında izin verilmiyor. İnterneT kısıtlı kullanılıyor, halk dış dünyaya adeta kapalı bir yaşam sürüyor.

Kim Jong-un'dan yeni 'pantolon' ve 'saç' yasağı Kuzey Kore Lideri Kim Jong-un, Batı kültürüne adeta savaş açtı. Genç Kuzey Korelilerin batı kültürünün etkisi altına girmesinden endişelenen Kim Jong-un, aslan yelesi saç modeli ve dar kesim kot pantolonu yasakladığı bildirildi.